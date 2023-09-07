針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。名嘴歷史哥李易修今(7日)在《大新聞大爆卦》節目指出，當初有吳家四兄弟一起在高雄創業，大哥開了蛋行，秦語喬就是大哥的太太、大伯母，三哥到北部成立吳記蛋品股份有限公司，有進出口卡，但做的量很小。第一代凋零後，二、三代就較少生意往來。秦語喬很可能是老太太，所以真面目被農業部雪藏。

「秦語喬，大家有沒有發現？到現在不出來！（主持人馬千惠：她有發聲明而已嘛！）因為秦語喬很有可能是個老太太！」歷史哥表示，為什麼？因為這個蛋行創立是65年，自己有去調查一下，高雄有很多這種公司，那種兄弟創業，「因為我阿公那代就是這樣，跟我叔公、伯公一起創鞋廠！」很多人都是從外地到高雄築夢，因為高雄當時是個創業基地，所以是吳家四兄弟一起創業。

歷史哥直言，秦語喬是誰？就是大哥的太太，也就是大伯母。而她跟現在新北市5千萬做最好的那個吳記蛋品股份有限公司，那一間是正規公司。「那一個是三哥，就是三叔開的！」但是他們第一代凋零之後，後面來往就少很多。就像自己阿公，第一代凋零之後，漸漸兄弟走了，到了第二代、第三代之後，往來就比較少了。就算有往來，也是親情間的往來，而不是生意的往來，因為大家都已經開枝散葉。

「她這個很符合這種典型的狀況！」歷史哥指出，自己綜合LinBay好油等人的爆料，大概就是這樣子。所以吳記蛋品股份有限公司現在的負責人，應該是第二代或第三代，他們就出來發聲明說，是親戚關係、沒有往來。農業部次長陳駿季出來說什麼，他們是有親戚關係、做得很大，「秦語喬都退休了，什麼做得很大？」所以秦語喬今天為什麼不能出來？因為如果秦語喬出來，馬上拆穿！

歷史哥強調，因為可能出來的就是個老太太，看起來就是個退休的人士！「根本無法解釋！所以他們現在只能『雪藏』秦語喬，大家知道嗎？」關鍵在這裡，因為只要秦語喬一出現在鏡頭前面，事情鬧這麼大，正常人一定是上火線，農業部陪同開記者會，是不是就能回擊大部分疑問？

「為什麼不？而且為什麼吳記蛋品切割得這麼乾淨？這不能玩！這下去會一把火！」歷史哥提到，還有一個點，吳記蛋品不是做進出口生意為主，而是做水煮蛋、蛋成品，他叫蛋品公司，他不是蛋行！不太一樣，蛋行是做蛋的買賣。當初大哥成立蛋行，是做蛋的貿易沒錯。為什麼老三跑到北部來？因為他就做大貨車運蛋，全省跑透透，就成立吳記蛋品。他們有進出口卡，但是做的量很小，就是做國內的蛋的批發通路這些。

歷史哥直呼，所以這事情玩到現在，陳吉仲玩不下去了，就看到被稱為農業四大寇的LinBay好油林裕紘，每天就在那邊吃飯、睡覺、打吉仲！陳吉仲天天講謊話、天天被打臉，一開始是陳駿季被打臉打到受不了，最後陳吉仲只好跳出來，兩個都是中興大學的，陳駿季是學長，哥倆好。