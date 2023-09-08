曾獲得1994年香港小姐冠軍的譚小環，受到TVB的力捧，除了主持音樂節目外，還參演多部電視劇集及電影，甜美外型迷倒不少宅男，2011年和無線台解約後就淡出演藝圈，6日是她51歲生日，她也曬出一張素顏自拍慶生，不過近況卻讓網友認不出。

譚小環曬出和蛋糕合影，並寫下：「又大一歲了，多謝契哥（乾哥）Terry送我超好吃的栗子蛋糕，簡簡單單已非常滿足」，只見脂粉未施的譚小環，雖然皮膚仍算緊實，但法令紋明顯加上瘦到脖子紋路明顯，讓網友乍看下都認不出，要她多吃點太瘦了，「瘦到好恐怖」。

曾是TVB當家花旦的譚小環，拍過《緝私群英》、《殭屍福星》、《妙手仁心III》、《搜神傳》等劇集，也出過2張EP，不過她在TVB的17年，每月僅領港幣1萬8000元（約台幣7.4萬元）的酬勞，因此2011年結束合約，決定專心調理身體「造人」。

譚小環（圖中）曾獲得1994年香港小姐冠軍。（圖／翻攝自東網）

淡出演藝圈後，從事保險業高層的老公蔡強榮替她開設手工藝店，2014年再進軍餐飲業，和朋友合資開設小吃店「渣哥一九九六」賣魚蛋，1個月就回本，高峰時期全香港有6間分店，2020年更開設首間茶餐廳，不過因為疫情影響，目前剩2間小吃店和1間茶餐廳。