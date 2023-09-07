中國政府最近推出積極扶持房地產業的措施，中國房地產開發商的股票近日呈集體反彈，其反彈力度在周三達到一個多月來最強勁的程度。不過分析師認為，反彈僅限於存在流動性問題和基本面不佳的地產開發商，市場反彈有著明顯的投機性，不會持久。

《美國之音》報導說，追蹤中國建築商的彭博資訊指數週三上漲近10%，為一個多月以來的最高漲幅。其中估值低迷、負債累累的大型開發商漲幅最大。總部設在天津的融創控股交易量激增的同時股價飆升68%，一直在破產邊緣徘徊的中國最大房地產開發商恒大集團收盤上漲83%，創下自2009年上市以來的最大漲幅。

報導指出，上個月中國房地產業的債務問題嚴重惡化。中國當局為防止觸發更大規模的金融危機，在最近2周推出了一系列外界期盼已久的措施，其中包括降低購房首付比例和放寬房貸標準等。中國證券時報甚至提出政府應當在所有地區，而不光是一二線城市取消所有購房限制。

陸媒《證券時報》說，目前大陸房地產市場的供需關係已經發生了重大的變化，繼續保持那些為了遏制市場投機而頒佈的限制性購房政策已經不合時宜。「現在急迫地需要政府加大政策支援力度，推動房屋銷售，將受到限制政策抑制的需求釋放出來。」

當局頒佈的購房限制是為了落實「房住不炒」政策，取消所有購房限制可能有損顏面。觀察家認為，呼籲取消所有購房限制顯示中國房地產市場問題嚴重，已經到顧不上顏面的程度了。

安本亞洲股票投資經理黃新耀（Ng Xin Yao）說，「一些對沖基金估計（中國當局）將會推出更多的刺激措施」，「那些問題開發商無疑成為這個賭注的首選目標」。

位於深圳的大型地產開發商碧桂園和龍光集團的股票也分別上漲了26%和28%。碧桂園日前才在持股人會上上表決通過一項私募債券展期計畫，避免一次債務違約，這已是碧桂園最近第2次險些發生違約行為。

報導說，雖然人們對中國政府提供的政策支持力度尚有疑慮，但房地產業股票的反彈至少顯示部分投資人對政府的努力還是抱有一定的希望。上個週末，北京、上海等一線城市的房屋銷售都有增加，市場情緒也有所改善。但是，一些市場觀察人士指出，這次市場反彈有著明顯的投機性，不會持久。其特點是，大盤下滑，反彈僅限於存在流動性問題和基本面不佳的地產開發商。