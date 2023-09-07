新北市獎勵企業營造友善家庭的工作環境，表揚辦理友善措施2項以上的25家優質企業，其中更有四家企業通過5項措施，成為本次最多。新北市勞工局表示，將持續推動獎勵計畫，盼轄內公司持續創造勞資雙贏的環境。

勞工局指出，「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫已邁入第4年，今年總計有49家企業通過審查，核定措施97項，受惠勞工近2萬人次。勞工局昨天特別頒發獎狀給優質企業，感謝企業為員工營造工作與家庭平衡的職場，造福新北的勞工朋友。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年獲獎企業中有4家審核通過5項措施，為本次最多。台灣大哥大及第一金證券皆提供了優於法令的產假或陪產、婚、喪、防疫等假及數萬元的生育補助；聚興科技提供15日全薪病假及防疫關懷物資；台康生技提供半薪家庭照顧假及員工眷屬家庭日旅遊、團體保險；其他獲獎企業也提供了優於法令的全薪生理假、生日假、及特休假天數等，或者辦理友善孕產婦的措施、設置臨時托兒空間等鼓勵生育，讓員工更能兼顧工作與家庭。

第一金證券鄭姓員工說，公司提供的友善家庭政策，讓他能好好陪著太太生產，產後還有10萬元生育補助；江姓員工則說，公司因應新冠疫情，提供兩天全新疫苗接種假，「不怕副作用發作還要上班，可以好好休息真的很棒」。

聚興科技今年首次申請即通過5項措施，人資部林專員表示，有參考其他企業歷年通過的措施，希望透過建立友善措施制度讓員工安心工作，降低人力流動，好的人才可讓企業久任留用。