吳婉君（左）、徐若瑄好身材有目共睹。（圖/吳婉君）

女星吳婉君演出多部8點檔戲劇，而被封為「台8女神」、「本土劇女神」，她今天貼出比基尼辣照，穠纖合度的好身材，讓網友驚呼「哇塞！仙女下凡了」，還有人更聲稱「媲美徐若瑄」。

近日受颱風外圍環流影響，台灣不少地區都下雨，突然有難得一見的好天氣，讓娛婉君不禁感嘆「終於放晴了，這雨下得我都要憂鬱了，只好翻翻壓箱寶，曬曬美照！」，只見她在臉書貼出過往去金岳瀑布拍下的美照，而她穿著比基尼上衣，站在氣勢驚人的瀑布前開心的拍照。

對此，她也驚呼「沿路都好美好美的地方，有沒有攻上最後的瀑布好像也不是那麼重要了，途中我一直覺得大地好美，好感動，一直在跟樹木溪流對話，希望它們能一直這麼美好下去。希望颱風不要引起太多災情和傷害。。」

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她貼文一出後，網友紛紛留言「哇塞！仙女下凡了」、「很像女漢子」「好棒的身材，好美的笑容，玩得真開心，看得真舒服」、「看到辣照，心情都繽紛起來了」，也有人認為「能與徐若瑄媲美的美女！」