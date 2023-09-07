國民黨提名台北市議員鍾小平參戰中正、萬華立委，同黨台北市議員應曉薇今稱曾在6月提出退選禮讓同黨市議員郭昭巖，卻不被鍾小平接受。郭昭巖表示，從未聽聞應曉薇稱願意退出初選禮讓自己；鍾小平表示，子虛烏有，應曉薇沒有找過他談禮讓郭昭巖的事。

針對應曉薇稱願意退出初選禮讓郭昭巖，郭昭巖表示，她從未聽聞此事，也要重申民主時代任何「禮讓」或「誰出來我就退選」的說法都不應該被接受。

郭昭巖指出，國民黨中央已經確認立法委員台北市第五選區提名案，她除了深深感謝一路支持的在地民眾，更期待黨中央展現誠意與地方黨部以及基層黨員溝通，促進一切可能完成選後的團結，國民黨在中正萬華的選戰已面臨前所未有的嚴峻挑戰，唯有團結才能勝選的機會。

鍾小平則表示，子虛烏有，應曉薇沒有找過他談禮讓郭昭巖的事。

由於應曉薇質疑某民調公司有問題，稱誤差值大幅超出容許範圍，其中玄機只有鍾小平知道，鍾小平回應，國民黨組發會當初挑選9家民調公司，提供給台北市黨部挑選，即使議員詢問，黨部也不透露是哪2家被選中，直到接到初選民調電話才知道是哪2間，建議應曉薇有疑問，可詢問市黨部。

至於應曉薇認為鍾小平拜會前應取得掛抗議布條里長的原諒，鍾小平僅表示，里長已經否認有掛布條，沒有這件事。