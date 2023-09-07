前一打席才被美國隊教練抗議使用未認證球棒，「台灣隊長」王念好下一打席開轟一吐怨氣，敲出中華隊本場比賽首安就是支2分炮，助隊取得2比0領先。

中華隊前3局局局有攻勢，除了1次利用守備失誤上壘外，其餘都是靠著對方先發投手庫恩斯（Michael Kuhns）觸身球或四壞保送上壘。

3局上2出局柯敬賢四壞保送上壘，輪到前一打席被抓球棒未經認證必須換球棒的王念好，他拿著換上的黑色球棒一棒將球扛出左外野全壘打牆外，他也興奮怒吼，一棒助隊取得2分領先。

U18中華隊王念好開轟。（杜宜諳攝）