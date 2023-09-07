台灣職籃P.League+（PLG）新竹攻城獅前球員潘冠翰，因2021年年底傳出與女球迷發展婚外情，還逼迫妻子離婚，讓元配不忍提告，而今判決結果出爐，法院判潘男、梁女連帶賠償30萬確定；離婚官司判准，且潘男還須賠償20萬元。

球星潘冠翰身高196cm，主打前鋒位置，先前曾效力於裕隆納智捷，並在2020年加入新竹攻城獅。誰料，他在2021年被爆出與女球迷發生婚外情，當時新竹攻城獅則對其做出不予續約的決定，而元配則對其提出告訴。據判決書指出，男方被元配抓包使用交友軟體，並與多名女子傳送包括「我們五天沒打砲了、濕不了了、沒有魅力了、沒有性慾了」、「昨天抱不夠、晚上再來、我只要你」、「你要不要去問看看你跟你老婆能不能成功離婚..哈哈哈」等鹹濕訊息，因此請求兩人須連帶賠償50萬元。此外，元配也對潘冠翰另提離婚訴訟。

對此，台北地院簡易庭一審判決潘男及梁女應連帶賠償元配25萬元，潘男不滿上訴後，二審合議庭審酌梁女介入潘男之婚姻關係，且梁女還與潘男討論如何與元配成功離婚，意圖破壞婚姻，此舉對潘男與元配的婚姻關係造成損傷，改判潘與梁女應連帶賠償30萬元。

至於元配另提之離婚訴訟，法院認為，潘男與女球迷確有性行為發生，使潘男與元配之婚姻關係出現重大破綻而經判決離婚，而經審酌潘男與友人共同經營燒烤小吃店，每月收入約5至6萬元，台北地方法院判准潘男與元配離婚，且潘男應給付元配20萬元，本案仍可上訴。