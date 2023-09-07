新竹縣竹北豐采520建案今年4月27日發生道路破洞事件，傳出新竹縣政府工務處長江良淵及事件承辦人7日遭檢調單位帶走調查，疑似與豐采520建案事件有關，據了解，江良淵住處搜出多筆現金，目前兩人正在新竹縣調查站偵訊中。

豐采520建案4月底釀道路破洞事件，還吞掉一輛特斯拉，事件造成鄰近社區人心惶惶，加上建案附近道路從去年便開始多次坍塌，讓社區居民相當不滿，自發串聯抗議，要求縣府擔起監督責任，且社區也自發尋覓土木技師來調查坍塌原因。

427事發當天檢察官還特地到地下室勘查，試圖找出事發原因，整個事件遲至7月25日事故原因鑑定報告出爐，由豐邑建設提交的台中市土木技師公會報告，結論指出原因為道路原路基回填不實、長期土壤流失，以及工地地下室開挖長期抽地下水導致。當時新竹縣府表示尊重報告專業，已要求豐邑公司屬於豐邑的責任，絕對要承擔起來。

但7日當天早上，檢調大動作搜索江良淵住處以及辦公室，傳出檢調在中午還加派人手搜索。據了解，檢調在江良淵住處搜出現金，且藏匿在不尋常之處所，江良淵及豐采520事件承辦人均被帶回調查。

新竹地檢署對此表示案件才剛啟動，仍在偵查中，無法透露是否有豐采520建案有關。目前檢調已帶回相關物證展開查證，預計明日會有初步結果。