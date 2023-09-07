新北市政府表揚112年體育有功人員，今(7)日在新北市政府舉辦，市長侯友宜致詞說，非常感佩傑出選手不拔的精神，期許大家一起為新北體育繼續努力。

新北市今天舉辦112年體育有功人員頒獎典禮，現場以故事咖啡館主題展覽為主，頒發獎項有傑出運動員、傑出教練等共74個獎項。

侯友宜致詞表示，運動是城市的名片，每個體育單位都是不可或缺的存在，選手能夠在各項各項比賽中出類拔萃、贏得勝利與成功，最重要的是選手不斷淬煉自己，讓自己勇於挑戰，「非常感佩傑出選手不拔的精神」。

體育處表示，今年的體育有功表揚個人獎項61位、團體獎項13個，包括有功人員、傑出教練、傑出運動員、有功機關團體、績優區體育會、績優單項委員會等。

其中備受矚目的，是今年獲選為傑出運動員、有「競技體操明日之星」之稱的莊佳龍，昔日在國三的全中運狂掃七金，創下全中運體操史上最多金紀錄，生涯以登上奧運殿堂為目標，未來不可限量。

另外，同獲傑出運動員的陳柏諺年僅16歲，克服學習障礙全心投入桌球練習，明年將代表台灣到巴黎參加2024帕運。

體育處說，今年新北體育有功表揚以「淬鍊」為主題，規劃故事咖啡館概念的展覽，包含獲獎者的形象塑造、故事影片拍攝、拍立得互動及網路社群活動等，以營造新北最盛大體育榮典氣氛。