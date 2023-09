監察院秘書長朱富美、立法委員林昶佐及國家發展委員會副主委高仙桂等20人於9月4至9日期間於愛沙尼亞出席2023年「第8屆開放政府夥伴關係聯盟」全球峰會(Open Government Partnership Global Summit),駐拉脫維亞代表處代表李憲章偕副參事吳漢溪及秘書王宣文赴愛國首都塔林全程接待,並陪同出席相關會議。

OGP本屆峰會係在COVID-19疫情後首次舉辦之實體峰會,會議聚焦數位治理如何與開放政府核心價值結合,藉以振興民主體制、抵抗獨裁政權威脅。會議議程包含反貪腐、數位治理、氣候環境、開放司法、公民參與及公民空間、民主韌性等六大議題。林委員於9月5日會前會受邀參與Open Parliament Day國際論壇,並與迦納、印尼、肯亞等各國國會議員對談,分享各自促進國會邁向更透明開放的經驗。

朱富美及高仙桂則分別於9月6日大會正式議程「Restoring Trust: Towards Stronger Standards for Financial Disclosure and Deterrence of Undue Influence in Politics」及「From One-Off Engagement to System Change: How do we Embed Public Participation in Government?」 兩場次中,分別分享臺灣推動陽光法案經驗及我國公共政策網路參與平臺作為政府與民眾互動溝通場域之實踐。另有立法院開放國會委員會成員於9月8日舉辦周邊會議「Sustaining the Momentum for Parliamentary Openness in OGP Reform」,展示台灣在開放國會、公民參與、國會監督、公民科技以及民主參與等方面所遇到的挑戰及成功經驗。相關簡報分享均獲得各國與會代表的熱烈迴響與肯定。

朱富美及高仙桂一行於會議期間並與負責籌辦峰會的執行長、美國、英國、突尼西亞、哥倫比亞、愛沙尼亞、蒙古、秘魯等國出席代表多所互動交流,各國對我政府相關政策的推動情形與成果多所肯定,並展現與我聯繫交流的高度意願。

OGP係推動開放政的重要國際組織,於2011年由美國、英國、巴西、印尼、墨西哥、挪威、菲律賓以及南非等八個國家共同創立,核心精神強調透明、課責、參與及涵容,關注議題包括政府資訊透明、反貪腐、公民參與及數位治理等,與我推動民眾參與、開放透明的政策價值相符。