董至成（右）、小Call 今天開心一同做公益。（紅心字會提供）

57歲的董至成今（7日）與女星小Call擔任護老大使，他透露2年前離婚後，身為長子擔起照顧母親的責任，會想要再找個伴嗎？他說要看有沒有緣分，擔心另一半不喜歡跟長輩住，「是我說服她呢，還是就跟她一起離開年邁的媽媽，這是我在思考的，目前還沒有這麼好的對象」，表示現在有4、5個觀察名單。

董至成3個月狂甩15公斤，從88幾公斤激瘦到73公斤，他說這20年來從沒下過如此大的決心，前陣子不參加應酬也不喝酒，過著自律、閉關的生活，靠「少吃多動」甩肉成功。他自豪笑說把很多這圈子的人嚇傻，「原來我也可以好看」。

他現在把健康擺第1，認為絕對不能復胖，第2才是運動，第3則是賺錢，原因是除了賺自己的養老金，也替獨子存留學基金，透露2千萬跑不了。

他還提到遭詐諞經驗，激動說：「我這麼冰雪聰明，怎麼可能被騙10幾萬呢。」敘述當時用信用卡網路購物，東西退掉後，竟接到詐騙電話謊稱扣款出問題請他趕快處理，他誤信對方的話，照指示做，短時間15萬不翼而飛，到警局備案1年多沒消息，無奈說：「當作花錢消災，學個經驗。」

他也憶起曾險被假胡瓜騙85萬，當下認為胡瓜怎麼會缺錢，卻又覺得不無可能，開玩笑說：「他可能外面有小三還什麼，或外面有什麼事情不想讓家裡知道，怕家人擔心。」所幸董至成先打給胡瓜助理確認，發現沒這回事，保住85萬，但他直言若胡瓜本人真的開口，以2人合作22年的交情一定會借。

而小Call結婚5年求子未果，提到生子進度，她感慨說：「今年滿40歲，想把事情放下。」坦言是老公比較想要想小孩，曾為此偷哭、失眠，剛好Selina昨宣布孩子出世，小Call說：「我會羨慕，但我真的沒有也沒辦法。」