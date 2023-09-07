顧姓男大生（19歲）昨（6）日晚間11時許，從台北市文山區木新路速食店打工下班，正準備與友人吃宵夜。途中，顧男騎機車不慎自摔，緊接遭范女（54歲）轎車撞上，並將他撞飛至對向車道；當他掙扎起身時，未料卻再慘遭林姓男子駕駛的拖吊車輾過，送醫後宣告不治。訊後全案依《過失致死罪》嫌送辦該名肇事范姓駕駛、拖吊車主林姓男子，並諭知二人個別以7萬元、3萬元交保候傳。
根據警方調查，顧男案發時由於天雨路滑、騎車自摔，同時波及其朏友。另，還有1名謝姓民眾驅前關心，3人先遭范女轎車撞到，其中顧男被撞至對向車道，待他發現有車輛靠近，曾試圖起身閃避，最後卻遭林男所駕駛的拖吊車二次輾過。
警消人員獲報到場，並將3人送至醫院進行急救，其中顧男傷勢過重宣告不治，另2人則頭部、右腳及右膝遭撞傷，目前仍住院觀察。
警方分別對范、林2人實施酒測，酒測值均為0，後兩人訊時皆一致表示顧男車子突然打滑倒地，由於天色昏迷因此未加注意。警方已調閱監視器及行車紀錄器，釐清2人是否有超速，全案依《過失致死罪》偵辦。
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