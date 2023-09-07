除了精彩的海洋音樂祭，觀旅局也推薦民眾附近好玩景點，圖為桃源谷步道（新北觀旅局提供）

第20屆的新北市貢寮國際海洋音樂祭將在下周登場，16日帶來「海洋獨立音樂大賞」決賽，由10組樂團帶來精彩演出，音樂祭也推出第20屆限定的紀念商品。享受音樂衝擊的同時，觀旅局也推薦會場周邊景點，同時欣賞自然景觀和海港文化，另外觀旅局也提供免費接駁車，邀請民眾15至17號共襄盛舉。

歷經海選及會前賽後，Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂，10組超強樂團將在16日的「海洋獨立音樂大賞」決賽中，站上海祭大舞台，帶來精彩表演。

另外，歡慶海洋音樂祭邁入第20屆，特別推出限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，到現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可以到活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買，也歡迎樂迷們來貢寮支持原創音樂，嗨玩海祭。

不只令人期待的音樂祭，東北角暨宜蘭海岸國家風景區也於16、17日在福隆海水浴場舉辦2023福隆生活節-饗食光「草地浪花音樂會」及追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」。

觀旅局也推薦許多周邊景點，如：有貢寮天然游泳池之稱的龍洞灣海洋公園和龍洞四季灣、體驗漁港文化和認識潮間生態的馬崗漁港和卯澳漁港、極東之境—三貂角燈塔則可欣賞東北角的遼闊海景，也可以到龍門鹽寮自行車道或舊草嶺隧道來場單車漫遊，還可以到龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道感受行腳的樂趣。

為因應音樂祭龐大人潮，觀旅局將於15至17日13：30至23：30提供免費接駁公車，路線有澳底壘球場—福隆海水浴場及貢寮國中—福隆海水浴場，台鐵也會在台北和福隆間增設及加開區間快車班次。

此外，配合海祭活動，將在活動期間9時至24時實施彈性管制措施：台2線及台2丙線岔路口、台2線及福隆街口、蔚藍大道口、台2線及靈鷲山入口進行交通疏導管制，觀旅局呼籲民眾多加利用大眾交通工具前往活動現場。