美食在人們心中有一塊獨特的地位，每當有知名老店宣布將熄燈時，總會引起許多饕客的不捨。台灣「紙杯泡麵始祖」的金車漢寶系列泡麵當初突然停產，就是許多民眾心中的痛，不過今（7）日民眾在賣場發現該系列泡麵重新上架，消息瞬間在網路上引起瘋傳，有人搶到後馬上嘗味道，哭喊「味道沒變啊啊啊啊，超好吃！」

一名謝姓網友今日在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，貼出一張圖片稱自己小時候的泡麵重新開始販售了，其他人一看才發現竟然是漢寶杯麵，且還有經典的黑胡椒牛肉風味及蚵仔味細麵，瞬間吸引超過5000名網友點讚，還有超過千則留言討論。

謝姓網友透露，雖然他發現後馬上就進行購買，但目前尚未享用，不知道味道是否跟記憶中的一樣，不過已有其他人吃過後留言喊「吃完感想：味道沒變啊啊啊啊，超好吃」、「晚餐繼續吃，真的是小時候的回憶」。

其他網友也驚呼「換包裝了，還好有人分享，不然路過可能都不會發現」、「真假？我超愛蚵仔味細麵的啦」、「這小時候超愛吃的，希望沒走味」、「那句廣告歌很洗腦」、「敲碗好久！真的重出江湖了，太開心了」。

金車食品於1992年推出漢寶系列泡麵，是台灣紙杯泡麵的始祖，可惜之後卻突然停產，就此成為民眾記憶中的味道，不時也會被網友點名討論，2021年時還有人寄信詢問，結果收到金車回覆「已有計畫重現江湖」，一度引起關注，但卻一直沒下文；近日重新上架，漢寶杯麵也創立臉書官方粉絲團，透露除了有經典的「蚵仔味細麵口味」與「黑胡椒牛肉風味麵口味」外，這次還同步推出全新的「海鮮湯麵」，並宣布將在各大通路陸續上架，依序為9月8日全聯賣場，9月11日金車線上購，9月20日7-11、全家、萊爾富、家樂福、愛買、大潤發，9月21日OK超商。