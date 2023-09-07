新北市議員葉元之。（翻攝自葉元之臉書）

民進黨新北市議員戴瑋姍今（7）日在臉書發文，力挺副總統賴清德萬里老家不是違建，痛批新北市府已淪為選舉機器，認定標準一日三變，先認定是違建，後說是既存違建，然後又再度改口「年代久遠可申請認定為合法房屋」。侯市府的作法顯然是為了混淆視聽，先引起社會反感，被發現錯誤再來狡辯。

戴瑋姍表示，新北市府發言人完全不理行政中立、依法行政，把自己變成競選發言人，無的放矢。她很心疼新北的公務員，應該行政中立的他們，被迫成為侯友宜的政治打手，為了保護自己，必須一日改口三次。

國民黨新北市議員葉元之稍晚也在臉書發文，質問戴瑋姍是否有利用議員的職權，要求公務員提供板橋社區主委資料，以調查中秋節晚會的資訊？

葉元之表示，有社區主委向他抱怨，戴瑋姍辦公室打電話詢問社區有無辦中秋節活動，社區主委懷疑是板橋區公所把手機號碼流出，因為區公所有所有社區主委的聯絡電話，這位社區主委除了向區公所報備過資料，沒有給過其他人資料。請問賴清德發言人戴瑋姍，您是如何非法取得板橋市民的個資呢？