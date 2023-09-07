美國陸軍研發的「暗鷹」(Darkhawk)高超音速飛彈，原本預計在佛州卡納維爾角太空中心進行飛行測試，卻因不明原因取消試射工作。暗鷹是一種陸上發射的高超音速彈道飛彈，現與美國海軍合作開發，將成為朱瓦特級驅逐艦的主要遠程打擊火力。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，美國國防部辦公室（OSD）發言人表示：「9月6日，國防部計劃在卡納維爾角太空部隊基地進行飛行測試，以收集高超音速技術發展的重要資料。但是飛行前系統檢查結束後，因故取消任務，測試並未進行。」

同一份聲明說：「國防部收集到有關地面軟體性能的資料，這也是一種進展。國防部仍然以交付高超音速武器為主要目標。」

這是今年第2次的暗鷹試射中止，而且事後的任務取消聲明也基本相同。

高超音速武器的飛行軌道，與一般彈道飛彈不同，彈頭部分是以大氣層滑翔的方式迴避對手的追蹤與攔截。(圖/DoD)

OSD 當時表示：「3 月 5 日，國防部計劃從卡納維爾角進行飛行測試，以收集高超音速技術的相關資料。在飛行前檢查結束後，測試沒有進行。發射高超音速武器，仍然是國防部的首要目標。」

美國海軍戰略系統主任約翰尼•沃爾夫中將(Johnny Wolfe)在事後有比較明確的說明，他說：「飛行前自動檢查時發現，發射箱沒有反應。我們會積極調查設備不動作的原因。」

這似乎是小問題，有明確跡象表明，會在本周再進行暗鷹的試射。

如上所述，陸軍正在與海軍合作開發暗鷹高超音速彈道飛彈，美國海軍計劃在3艘朱瓦特級驅逐艦(Zumwalt class destroyer)和維吉尼亞攻擊潛艦(Virginia-class submarine)部署相同的飛彈，它也稱為中程常規快速打擊飛彈（IRCPS）。

暗鷹/IRCPS由兩主要部件組成，一是火箭助推器，其二是位於頂部的無動力高超音速滑翔飛行器，也是主要彈頭的部分。火箭將飛彈推升到最佳速度和高度，之後前端的整流罩離，露出如飛鏢狀的高超音速滑翔器，並準備重返大氣層。

滑翔器以相對較淺角度，在大氣層上以高超音速（5 馬赫左右的速度）獨立地飛向目標。其間會出現類似「打水漂」「海豚跳」的不規則運動，這會使防御方帶來了巨大的挑戰，對手難以偵測動向與攔截。

然而技術難度很高，美國海軍去年在夏威夷飛彈靶場試射IRCPS，並不成功。五角大廈測試辦公室表示「該武器在飛行中出現異常，無法收集飛行剖面的部分資料…事後海軍找到了異的原因，並採取補正措施。」

美國空軍已經取消了他們的AGM-183 「空射快速反應武器」(ARRW）計畫，陸軍與海軍的暗鷹/IRCPS，也遭遇相似的技術問題，總之，高超音速武器的未來還有待觀察。