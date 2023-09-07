五股區成功里則以「奇幻大冒險」為主題，帶民眾走進遊戲世界（新北水利局提供）

新北市水利局推動汙水後巷美化，至8月底已完成608條後巷彩繪，近日又增添3處據點，透過彩繪打造可以互相串門子、休息聊天的互動空間。水利局表示，這次以「探索昆蟲世界」、「為你盛開的花朵」及融合遊戲的「奇幻大冒險」為主題，為清空乾淨的後巷注入新色彩，同時又富有想像力和趣味的巷弄空間。

在中和區忠孝里穿越綠意蔓延的後巷，民眾可以跟著超巨大昆蟲，揭開昆蟲世界的神秘面紗。每一幅彩繪的昆蟲們彷佛活靈活現地在眼前飛舞，打造與昆蟲共舞的花園。不僅如此，新莊區建福里的後巷彩繪也綻放令人嘆為觀止的花朵之海，讓民眾感受大自然賦予的美麗與生機。

而在五股區成功里後巷彩繪中則以互動遊戲元素為主題，民眾彷彿置身遊戲當中，成為互動主角，還可以透過遊戲挑戰解鎖彩繪中的驚喜，為民眾帶來彩繪世界前所未有的互動體驗。

水利局長宋德仁表示，汙水用戶接管統計至今年8月底已超過119.9萬戶，同時後巷彩繪也累計完成608條美化，民眾都非常配合用戶接管，里長更是積極申請後巷彩繪，透過後巷彩繪，營造獨特有趣的休閒環境。水利局也呼籲，在施做汙水後巷接管時能同意並配合工程執行，一同見證環境及生活品質的提升。

中和區忠孝里李柏雲里長說，汙水後巷彩繪不僅成功讓社區美化，也讓里民更愛惜住家周邊環境，還有別里的人特地前往打卡拍照，讓來自不同地區的人們在彩繪牆面前集聚，展現社區充滿活力的一面。

想在中和區忠孝里探索昆蟲世界，可以到忠孝街17號、忠孝街11巷2~20號、忠孝街31巷33弄3號、忠孝街31巷31、29、25-8、25-7、25-6、25-5、25-4、25-2、25-1號、25號後巷參觀。

民眾也可以到建福路49巷30~44號後巷、建福路59巷31~53號後巷欣賞彷彿置身花海的美麗彩繪。

想體驗置身遊戲世界的民眾則可以到成泰路三段221巷22弄1~9號後巷、221巷13弄24~28號、12~20號及245巷1~9號後巷欣賞。另外，水利局也有提供彩繪電子地圖，邀請民眾前往探索。