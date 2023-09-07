姜濤（右）因為看了《我的少女時代》成為宋芸樺影迷。（粘耿豪攝）

《我的天堂城市》劇組同仁合體出席首映會。（粘耿豪攝）

香港超人氣男團MIRROR成員姜濤，7日在台現身宣傳，出席主演新片《我的天堂城市》首映會，與監製唐在揚、導演俞聖儀，演員宋芸樺、姚淳耀、魏蔓及李嘉文一同亮相，昨姜濤受訪時稱從小聽台灣流行音樂、看台灣的影視作品，連豬哥亮生前主持的綜藝節目《豬哥會社》都有收看。

有趣的是，因為姜濤會看豬哥亮的節目，有學了一點台語，至於是哪些話？他尷尬笑說：「都是不能講的。」默認是「3字經」跟「5字經」。另姜濤也說，自己16、17歲的時候，到戲院去看了宋芸樺主演的熱賣電影《我的少女時代》，成為超級影迷，雖然這次同片演出卻沒能一起飆戲，感到相當可惜，但也直呼宋芸樺本人比銀幕上更漂亮，還說：「看到她的訪問有提到我，覺得很不可思議！」

姜濤幾年前曾來台拍戲劇《超感應學園》，這次來台也把握時間跟劇組人員吃飯敘舊，他的台灣美食口袋名單有牛肉麵、車輪餅、地瓜球，特別是聽到地瓜球還可以沾梅子粉吃，就特別想嘗試。

這次電影在紐約布魯克林拍攝，李嘉文在紐約住了很多年，片中出現的公園就是她平時會去的地方，而身為「香港頂流」的姜濤，回憶起在紐約拍攝的生活，感覺十分自在，他說：「我在香港很難逛街，出去比較沒那麼放鬆，去到國外輕鬆一點，我都直接穿拖鞋下去。」

而宋芸樺這次在紐約拍戲空檔，看了百老匯的舞台劇，還跟朋友在第五大道上忘情唱歌，將自己想像成迪士尼公主、模仿《獅子王》劇中經典橋段；姚淳耀則搭上紐約渡輪看曼哈頓的美景，也拍下美景發給老婆看。