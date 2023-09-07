連鎖速食餐廳龍頭麥當勞是許多人外食用餐的好地方。一位爸爸近日帶著2位孩子一起前往用餐，沒想到附近一位客人身上飄散濃重惡臭味，連女兒也被臭到當場嘔吐出來，讓他直呼「滿滿的生化武器攻擊…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，某天他帶著2位孩子到麥當勞內用時，發現剛好有2張桌子有空位，他見獵心喜馬上帶著孩子坐下來，沒想到卻是惡夢的開始，原來附近的一位男子傳來陣陣惡臭，連女兒都被臭到忍不住嘔吐，讓他忍不住發文抱怨。

原PO感嘆，他知道麥當勞是放空休息的好地方，「但你能不能先洗完澡再來…也許你真的有困難…但是不是也要幫其它用餐的人想想…滿滿的生化武器攻擊…濃郁…」，但另一方面原PO也知道，麥當勞是公眾場所，只要點餐大家都有享受室內用餐的權利，基本上麥當勞也來者不拒，不會拒絕顧客上門用餐，就算跟餐廳員工反映，對方也沒辦法解決任何問題，因此只能事後發文抱怨。

對此，許多網友紛紛回應，「感覺隔著螢幕都聞得到味道」、「客人沒有犯什麼錯，當然無法拒絕，遇到這種情況 只能外帶或者離他超級遠」、「如果是我聞到惡臭絕對立刻走人，何必委屈自己和小孩」、「你大意了，是我果斷帶小孩傳送去櫃檯請他給我紙袋…打包回家吃」。