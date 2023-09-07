超思進口的巴西蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲昨(6日)召開記者會，公開與超思的合約內容，但卻接連遭質疑內容有問題。據農業部公布的超思報價單及費用明細表估算，不含運費的離岸報價與成交價格每顆相差0.93元，總計相差6500多萬元；據農產專家「Linbay好油」林裕紘估算，就算加上運費每顆應僅多0.185元，且大宗購買漲幅不可能超過20%，超出可承受範圍時應重新議價，超思此次漲幅達到20％，卻是由畜產會完全吸收。

農業部公布「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」，超思今年共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格每顆5.42元，超思代墊雞蛋貨款約4.78億元，代墊關稅1.43億元、代墊營業稅0.31億元、代墊報關費用0.17億元，採實支實付，總計6.69億元。

而據《聯合報》報導，從巴西關務系統查詢可見，巴西今年僅有4到6月出口雞蛋到台灣，若以今年中美元匯率31元計算，3個月總金額僅3.41億元；加上運費，至少仍差1億元。

此外，農業部昨日公布的超思報價單，超思離岸報價單（不含運費）為每箱52.18元美金，每箱360顆，每顆約為新台幣4.49元。但在「相關費用明細表」中，超思共進口8814萬顆雞蛋，代墊雞蛋貨款約4.78億元，平均到岸價格每顆5.42元；即高出報價0.93元，將近1元，初始報價與成交價格相差達20％。

據農產專家「Linbay好油」林裕紘表示，從農委會公布的合約可見，原始報價運費為2000美金，以一櫃931箱、一箱360顆計算， 一櫃共有33.5萬顆，每顆也才多0.185元。

依超思最初報價每顆4.49元，加上運費每顆為4.675元，最後以5.42元成交，每顆差價0.655元，再乘上8814萬顆，相當於價格多了6500多萬元。

林裕紘續指，進出口商雖可依據價格波動漲價，但採購超過可承受範圍時應重新議價，尤其大宗購買時，漲幅不可能超過20％。以日本為例，日本初始報價為3.5元、最後成交價約3.7元，漲幅約8%。反觀超思，漲幅達到20％，畜產會卻完全吸收。

國民黨立委參選人張斯綱質疑，這代表農委會、畜產會坐視不管，超思怎麼報就怎麼付，也缺乏複查機制，讓廠商予取予求，就算是匯兌差異也離譜，究竟是廠商以少報多，或單據有上下齊手空間，應該說明清楚。藍委洪孟楷也認為，數字愈兜不起來，愈讓大家覺得中間到底有什麼貓膩，尤其是整個合約都是為超思公司一家量身打造，沒有其他貿易商有辦法經手巴西的這個市場，8000多萬顆的雞蛋，一顆如有2元價差，就是1億6千多萬，市場缺甚麼就有特定人士上下其手，這才是國人無法忍受的狀況。