華為Mate 60 Pro採用7奈米製程晶片，具備5G傳輸速度，外界關注是否突破美國科技封鎖。美商高通技術公司商務長凱西（Jim Cathey）今天說，華為新機採用的是落後多年的舊技術，目前相關資訊不多，還要再觀察後續狀況。

華碩與高通今天宣布合作「無線關愛」遠距醫療照護計畫，將醫療物聯網優先布建於綠島、蘭嶼、金門、澎湖、阿里山山區及恆春半島等資源短絀鄉鎮，透過手機、健康錶、手持無線超音波與輔聽助聽器，協助當地居家護理所、醫院及衛生所醫護人員，提供訪視照護、遠端會診及個性化健康管理諮詢等服務。

媒體關注華為新機可能影響高通在中國市占率，凱西受訪指出，華為新機剛發表，相關資訊不多，不確定採用哪一個世代的晶片，現在評論華為新機還太早，但高通會持續觀察後續狀況。

華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，獲益於半導體運算晶片技術革新，華碩持續精進微型化感測器、無線通訊及數據處理，藉由醫療物聯網整合病患資訊、健康數據及保健服務，運用5G、人工智慧（AI）演算法、大數據分析、雲端存取等技術，在偏鄉臨床現場與高通合作。

謝明傑說，華碩從9年前開始思考，除了電腦之外還可以打造哪些應用，聚焦健康與醫療領域，推出可以量測血壓、血氧、心率等生理資訊的穿戴裝置，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，幫助醫師護士照顧病患。

軟體方面，謝明傑指出，目前生成式AI應用都靠OpenAI公司的技術，大多使用英文資料。華碩自行開發福爾摩沙大模型（Formosa Foundation Model），用中文資料進行訓練，更符合台灣民眾使用需求。

他提到，打造生成式AI應用就像訓練一個大腦，華碩希望以後可以有醫學腦、照護腦，讓大眾受惠，希望未來與高通在生成式AI有更緊密的合作。