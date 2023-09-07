《體感預報》雙男主角養眼床戲不斷。（MyVideo提供）

日本BL劇《體感預報》描寫帥哥氣象預報員瀨崎瑞貴（樋口幸平飾）和情色漫畫家棚田葉（増子敦貴飾）簽訂「奴隸契約」展開同居生活，瀨崎願意提供棚田一切生活所需，前提是棚田要對他言聽計從，就連上床都得照他的「天氣預報」進行，只因瀨崎一句：「我們會在晴天之前做，記得準備哦！」2人從此只在放晴前滾床單，大尺度的劇情和台詞在網路上掀熱議，在最新1集中，瀨崎難得展現貼心的一面，主動約棚田出外散心，「台灣小吃」意外成為2人感情增溫的橋樑。

2人從未對別人透露彼此關係，即使在外遇見也裝不熟，終於迎來首次外出約會，瀨崎不經意發現棚田肚子餓，立刻買了昂貴肉包和台灣雞排，兩人走在街頭像一般情侶互相餵食，還把「第一次」喝珍珠奶茶的寶貴經驗獻給對方，不少劇迷看戲後直呼：「好想吃肉包！」2人還搭上約會熱門行程，一起搭乘高空纜車，只見棚田害怕到臉色發白，瀨崎立刻坐到他身邊，絲毫不在意對方流手汗，牽起手給予最大的安全感。

有趣的是，劇中瀨崎看似斯文有禮，回到家就變身為「暴君」對同居人予取予求，聽到棚田葉在跟女性講電話，立刻表達不滿：「怎麼又再跟女人講電話，我都回來了」見到對方還在洗碗，卻說一句：「我等不了！」立刻單手掰頭吻住棚田葉強制滾床，這些霸氣行為讓觀眾們看了也跟著臉紅心跳。

劇中曖昧的2人，比起用言語溝通，更多的是火熱的肢體接觸，棚田雖然嘴上說不喜歡對方，但身體很誠實，隨著劇情進展，原本害羞的棚田越來越主動，知道對方約在「晴天之前做」的理由，是因2人激戰後必須洗、曬床單，不少網友留言建議「多買幾套床單」，劇中棚田果然去採買備用床單，瀨崎看到之後瞬間雄性激素爆發，將棚田葉撲倒在沙發上，色氣滿滿的說：「要我別管天氣，隨時都可以做嗎？」

樋口幸平和増子敦貴受訪時，談到拍攝此劇遭遇的困難，先是為飾演氣象預報員努力練習口條和表情，還要演出角色在擔任氣象預報員和面對愛人時的「反差感」，直呼「狀態很難拿捏！」増子則坦言要表現出「接受方」的表情很不容易，「很抱歉因為我經驗不足，所以詮釋起（愛情戲）『接受』的表情時果然...」話還沒說完，樋口在旁故意笑問：「經驗不足？」増子趕緊解釋是「演技經驗不足」，「因為要演得很細膩，如果太在意鏡頭反而表現不出來，只能什麼都不考慮，彷彿就活在那個當下。」足見2位演員對角色塑造都煞費苦心。

《體感預報》在MyVideo跟播，每週五更新。