高蕾雅與老公保卜。（捌拾捌國際娛樂提供）

鄒族歌手高蕾雅也是高慧君的妹妹，她花15年圓夢推出專輯《YAYO我們一直存在著》，演唱會卻遙遙無期！高蕾雅透露，與結婚10年的製作人老公保卜為新專輯幾乎天天冷戰，但演唱會卻因3個颱風輪番攪局，讓原本7月底的開唱3度延期，相當無奈。

高蕾雅15年前推出《鄒女在唱歌》專輯，原想繼續第2輯，卻因製作資金短缺而暫時作罷，只能先努力賺錢，之後因幫保卜統籌監製演奏專輯，申請到文化部補助款項，再次啟動心中多年來未完的夢想，這次也很慶幸能申請到「110年度原住民影視音樂文化創意產業補助計畫」補助款。對於新專輯籌備製作長達3年，高蕾雅說：「我由人妻也升格為人母，因此新專輯我也視為自己孕育的第2個寶寶。」

提到近況，高蕾雅分享新專輯製作期間，不僅兒子小石頭剛出生，還要肩負專輯製作，「我跟老公都沒有後援，當時姊姊與母親都身體不好，無法幫忙照顧，因此我經常感到心力交瘁，曾在無數的夜晚，累到偷偷大哭發洩」。保卜則說因此2人練就同時兼具父母親的雙重角色，現在還能輕鬆的帶著1歲半的兒子工作。

對於圓夢出輯，高蕾雅表示原本7月底要在家鄉阿里山舉辦的新專輯演唱會，因颱風延期，後來想趕在部落小米收穫祭結束後，8月6日開唱，結果又因第2個颱風接續攪局而延期，最後原本9月1日要開唱，也因第三個颱風來襲，最後只好再度延期，目前只能寄望10月開唱了。