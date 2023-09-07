針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。新黨台北市議員侯漢廷今(7日)在《大新聞大爆卦》節目直批，農業部至少說了六大謊，包括超思與吳記的親屬關係、超思進出口經驗、買得比日本便宜，毒蛋銷毀超思要賠、代收轉付合約、有先比價等，前後反覆、指鹿為馬。最終錢到底分配給誰？及超思為何不照合約、竟自行代墊7億？哪來的錢？都要交代。

「在超思案的這短短一週之中，民進黨至少說了六大謊！」侯漢廷提到，第一個就是，農業部一開始記者會告訴大家，超思跟吳記蛋品有什麼親屬關係，說是「母公司」；後來直接被吳記蛋品打臉、切割，說「我們目前沒有聯絡」！第二個就是告訴大家，超思很厲害、過去有進出口經驗；又被打臉，因為陳吉仲上節目，根本說不出來，而且實際上，就是沒有。

侯漢廷指出，第三個就是陳吉仲告訴大家：我們買得比日本便宜！也被打臉，價差就差了1億1千萬，所有進口雞蛋加起來的話，我們比日本買的，就貴了1億1千萬。第四個是農業部先前告訴大家，有毒蛋須銷毀時，超思要自己賠；結果爆出來又被打臉，結果也全部都是畜產會出。

「所以這超思到底損失個鬼？他啥也沒損失啊！」侯漢廷強調，第五個就是所謂「代墊」跟「代收轉付」合約也打臉。第六個就是陳吉仲先前有告訴大家：因為我們有先比價！但事實證明，當初根本沒有另外一家廠商來做比價，你就選擇交給了超思！

侯漢廷直批，就這麼短短一週，就有六個針對超思的說法是謊言，或者是說不清、道不明的地方，前後反覆、指鹿為馬。所以農業部還有任何所謂的誠信可言嗎？陳吉仲說話還有公信力嗎？當然是沒有。所以接下來就是要在地方上持續擴散，見人就講超思，要讓超思就跟高登、高端、雲豹一樣，就是民進黨為了要發大財，為了要讓綠友友發大財，以及他最終這些錢到底分配給誰？這才是問題。

「當然前面這一塊要查金流，還是可以查得很清楚！」侯漢廷表示，就是畜產會到底哪年哪月哪天，撥款給了超思公司，而超思公司又是哪年哪月哪天，把錢給了巴西的供應商？這些金流都是存在的，當金流都爆出來，就知道到底是照合約走代收轉付，還是先前說的超思超厲害能夠代墊？但如果是超厲害能夠代墊，那就要問：合約上只說你只要代收轉付，超思卻說反正我有7億元的「閒款」，我先來付！「可能嗎？可能嗎？」

侯漢廷質疑，這會不會太違反人性？而且還是沒回答到關鍵的問題：到底錢哪裡來的？