日本政府8月24日准許東京電力公司福島核電廠「核處理水」排放入海之後，中國大陸全面暫停日本海鮮進口，此事對於其他海鮮出口國卻沒有太大好處。越南海鮮出口業者與製造商協會（VASEP）表示，中方對日本水產的禁令並不會讓越南出口商明顯獲益。

越南網媒「越南快訊」（VnExpress）4日報導，中方全面禁止日本水產進口，越南企業嗅到商機，然而中方整體需求下降，越南出口業者獲得的好處微乎其微。

越南中部芽莊市一家海鮮出口商表示，中國大陸買家的鮪魚訂單比去年增加15%，但蝦、章魚需求下降2成。其他業界人士表示，這波禁令帶給越南海鮮搶進機會相對有限，因為日本水產在中國占比很低。

福島核處理水排放入海，中國全面暫停日本水產進口，重挫日本業界。

中國是日本水產最大市場，禁令影響日本業者甚鉅；日本在中國進口海鮮市場占比很小，甚至不如越南。去年中國進口的日本水產占進口總量3%，越南占8.8%，俄羅斯14.4%，厄瓜多18.6%。

越南SSI研究所報告顯示，中國市場需求低迷，越南出口水產主力之一鯰魚輸往中國的數量未見明顯增加，上周出口幅度略增，但與日本水產禁令無關。VASEP數據顯示，今年鯰魚對中國出口額比去年下挫32%，跌至3.25億美元，蝦出口額減為3.38億美元，比去年跌9%。

越南水產在南韓市場表現則大有斬獲。VASEP表示，今年1到7月越南出口至南韓的鮪魚數量比去年同期增長2.5倍，出口額已超過700萬美元（將近新台幣2.25億元），境內3大出口商出貨量占比達64%。鮪魚罐頭出口量也大增468%。

VASEP分析，南韓漁獲量下降，南韓市場對於罐頭產品需求上升，加上南韓民眾支出緊縮，讓南韓對於越南水產的需求增加。今年上半年，越南是南韓鮪魚第8大出口來源，越南鮪魚罐頭銷售量在南韓高居第一，在進口總量占比近77%。