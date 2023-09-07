▲2023福隆生活節-追海風之「奇幻海洋風箏嘉年華」將邀請「亞洲國際風箏聯合會」展現專業風箏技藝。（亞洲國際風箏聯合會提供／徐佑昇新北傳真）

▲新北市政府觀光旅遊局推薦熱愛步道健行的朋友可以在龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道感受行腳的樂趣。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

今年度的新北市貢寮國際海洋音樂祭將在15日正式登場，同時「海洋獨立音樂大賞」的前10強樂團將於16日進行決賽，新北市政府觀光旅遊局歡迎民眾9月15日至9月17日一同至貢寮感受原創音樂浪潮及順遊周邊景點，一同嗨玩海祭，為今年夏季再添一筆美好回憶。

▲活動特別推出海祭20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」、「戴著搖滾發光手環」及「貼近搖滾貼紙組」。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

觀旅局表示，邁入第20屆的新北市貢寮國際海洋音樂祭，已是國內外獨立原創音樂的指標性活動，日前公佈演出卡司名單讓樂迷們十分期待，其中最受矚目的「海洋獨立音樂大賞」決賽，不少參賽樂團都具有豐富的舞臺表演經驗。

在歷經海選及會前賽後，脫穎而出的10強樂團包含Hbun河紋樂團、Mace'Pa X Lalan、Resa Club、Tickle Tickle、YILITH、行樂人The Yolo、桑尼Sonnie、烏流oo-lâu、夢岸樂團、障礙未遂，並將在9月16日站上海祭大舞台，帶來耳目一新的精彩演出。

本次活動也特別推出海祭20屆限定周邊商品，包含「搖滾不敗海祭經典漁夫帽」、「名留搖滾海祭潮T」、「毛起來搖滾毛巾」及「戴著搖滾發光手環」，至現場填寫問卷還會贈送「貼近搖滾貼紙組」，預購相關資訊可至活動官方網頁查詢並填寫預購表單購買，也歡迎樂迷們來貢寮支持原創音樂，一起穿戴限定商品嗨玩海祭。

除了精彩的海祭活動外，東北角暨宜蘭海岸國家風景區也於9月16日至9月17日在福隆海水浴場舉辦2023福隆生活節—饗食光「草地浪花音樂會」及追海風「奇幻海洋風箏嘉年華」，新北觀旅局更推薦民眾多處貢寮周邊順遊的景點，如有「貢寮天然游泳池」之稱的龍洞灣海洋公園和龍洞四季灣、體驗漁港文化和認識潮間生態的馬崗漁港和卯澳漁港、極東之境—三貂角燈塔則可欣賞東北角的遼闊海景。

而喜歡愜意行程的民眾可以至龍門鹽寮自行車道或舊草嶺隧道來場單車漫遊，享受濱海小鎮的悠閒恬適，熱愛步道健行的朋友則可以在龍洞灣岬步道、桃源谷步道及草嶺古道感受行腳的樂趣。