新北市府回應，市府對所有違建房屋的認定標準一致，經現勘確認萬里某建築為違建，說明未曾改變過。 圖／新北市府提供

民進黨總統參選人賴清德萬里老家被質疑是違建，風波持續延燒。民進黨發言人卓冠廷今表示，市府發言人稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，與新北的法規相違背，質疑新北市府淪市長侯友宜打手。

新北市府稍早再發新聞稿聲明，重申「市府對所有違建房屋的認定標準一致，媒體關注的萬里某建物也一視同仁，經現勘確認為違建的說明未曾改變過」，強調一切依法行政、秉公辦理，還要民進黨發言人「多做點功課、別故意不懂裝懂」。

卓冠廷稍早說，新北市政府都有賴清德副總統老家的資料，包括市府當初發給門牌號碼的日期，是不是在區域計畫開始實施的民國70年2月之前，市府也可以立刻調航照圖證明，很多的行政作為，市府都可以做，以盡速釐清社會疑慮。

卓冠廷質疑，市府發言人稱「合法房屋認定同時必須具備很多要件，不是只有門牌一項」，但《新北市政府核發合法房屋證明處理要點》載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可，明顯跟發言人的說法相違背。

市府稍早發新聞稿，針對卓冠廷說法再次申明，市府對所有違建房屋的認定標準一致，一切依法行政，秉公辦理，媒體關注的萬里某建物也一視同仁，經現勘確認為違建，說明未曾改變過。

市府表示，「新北市政府核發合法房屋證明處理要點載明，民眾申請合法房屋證明只需要八項資料中的一項即可」的說法是刻意扭曲法令，處理要點明文規定，擬提出申請者必須同時具備申請書。土地所有權相關文件(地籍圖謄本、土地登記簿謄本)與內政部規定八種證明文件之一。

新北市政府提醒上述三大項要件缺一不可 ，「皆」檢具後可向主管機關工務局提出申請，工務局相關單位接獲後，將於前往現勘後，方能認定房屋的合法性。相關法條及程序白紙黑字非常清楚。

市府重申，任何違建，不論是新增或是既存違建，都是違建，一切依法秉公辦理，請有心人士不用刻意抹黑行政機關，意圖混淆社會大眾視聽。另外針對土地使用部分，經查該土地確實屬於礦業用地，依礦業用地的規定，就是不能做住家使用，新北市地政局後續將請礦務局共同前往會勘，也籲請經濟部礦務局儘速釐清，早日向社會大眾釋疑。