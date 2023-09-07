文化部今（7日）宣布，國家電影及視聽文化中心（影視聽中心）第2屆董事長，將由資深媒體人褚明仁擔任，從前任董事長藍祖蔚、文化部次長王時思暫代理之後接棒。文化部表示，新任影視聽中心董事長褚明仁，曾任年代集團影視部副總經理、龍祥影視集團行銷總監、中華民國電影事業發展基金會祕書長等職務，專業資歷豐富並曾多次參與重要國際影展，熟稔電影製作與投資。

褚明仁與影視聽中心近年著力經典國片數位修復與重映，如推動修復並於2022年全台院線重映的《少年吔，安啦！》，以全台960萬元票房創下本土國片經典重映最高賣座紀錄，並引起青少年網路熱議迄今，成功將經典國片觀眾群由懷舊影迷擴大到年輕人，票房與口碑均獲迴響，更加深民眾對經典國片在數位修復技術、文化保存與國民記憶等面向的認識。

2023年再以《少》片成功累積的數位修復與重映行銷經驗，推出全新數位調光版《悲情城市》，該片以全台1700萬元賣座佳績，不但打破歷來國片、外片經典重映票房紀錄，更因過往真實事件，引起各界對台灣塵封歷史的重新審視與討論。

褚明仁表示：「期盼在吸引年輕世代閱聽人觀賞影片的同時，重溫這塊土地曾經有過的真實場景與寫實生活，更進一步讓這些屬於斯土斯民的國民集體記憶所蘊釀的故事力，能為台灣電影持續帶來創作養分，這是致力於電影數位修復過程中最大的意義。」

文化部長史哲認為，以褚明仁具有橫跨媒體、影視製作、發行映演及行銷策劃等領域的豐富經驗，並曾實際參與電影修復、國際影展交流，對於影視聽創作及推廣具高度熱忱，相信能充分落實推展影視聽中心對於台灣影視聽文化資產保存、國際交流推廣的任務。