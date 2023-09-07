2024大選升溫，民眾黨總統參選人柯文哲近來飽受綠營側翼網軍攻擊，使柯怒嗆民進黨，用網軍側翼名嘴治國，遲早會遭報應。2020年加入民眾黨的親綠側翼粉專「486先生」陳延昶，先前批評柯文哲有暴力傾向、打女兒跟打狗一樣，離譜言論遭到黨員檢舉，民眾黨7日二度召開中評會，決議陳延昶違反黨紀，將陳延昶停權2年。

從柯文哲仇女、到杜聰明獎學金事件，民進黨側翼攻勢不斷，柯文哲日前抨擊，民進黨一條龍式的準備，有中央廚房、側翼、網軍、名嘴等，等到民進黨也被爆出弊案，像是光電、雞蛋等等，就把議題拿出來用，用網軍、名嘴、側翼治國，遲早會遭報應。

陳延昶2020年加入民眾黨，為民眾黨終身黨員，但其親綠色彩濃厚，時常詆毀民眾黨與柯文哲，卻大力護航民進黨與副總統賴清德。先前國民黨台北市議員鍾沛君批評民進黨立委賴品妤是「假摔仔」，陳延昶發文指「會不會老朱其實是被設計？故意色誘？」酸鍾沛君控訴網紅朱學恒性騷擾事件，引發不小爭議。

陳延昶7月在自身網路節目談及，柯文哲被父親掌摑，後來柯文哲也有暴力傾向，柯說女兒以前做錯事，他也給女兒掌摑，很直接、很暴力，「他們家就是，他爸爸把他打得像狗一樣，他就把他女兒也看成是狗，也是一樣打下去，所以柯文哲他們家最忠誠的寵物就是狗」，離譜言論使陳延昶遭到民眾黨員檢舉。

據了解，民眾黨收到檢舉後便啟動調查，經查陳延昶確有此發言，違反黨紀事證相當明確，按照程序，民眾黨原本要約談陳延昶，給當事人陳述意見的機會，但上周傳訊息留話給陳延昶後，仍無法聯繫上陳，為顧及當事人權益，本周一民眾黨派人赴陳延昶公司通知。

據掌握，陳延昶始終未出面，由陳的製作人致電說明，製作人稱自己被授權代表陳延昶，回覆內容坦言確有此事，但主張柯文哲打女兒一事為事實，網路報導都可以查得到，不過，「暴力傾向」、「把女兒打得像狗一樣」這部分的確有誇大，若要黨紀處分沒有異議。

黨內人士透露，言論自由並非毫無下限，希望杜絕側翼毫無分寸的風氣，依規定可停權2年，最重開除黨籍。

據了解，民眾黨7日上午臨時加開中評會，但部分資料需補齊，因此下午再開一次會，會中委員無異議通過，陳延昶停權2年，近日將發公文通知當事人處分結果。

而陳延昶6日在臉書表示，「我因為調侃柯文哲的話語出事情了，好好講的話肯定沒人鳥我，所以我話語雖然有點尖酸刻薄，但也是為了引起柯主席的注意。」喊話民眾黨不要開除他這個資深的終身黨員，但如果真的要開除，請把當初1萬元的黨費退給他，大家好聚好散。

陳延昶解釋，這麼多年在他的社群平台，自己常跟網友說「給我指教給我意見」，有錯改之無則嘉勉，他以為民眾黨以及柯文哲也是這樣，但顯然並非如此。「也怪我態度不夠端正，所以引起少數同志們不滿，對於我幼稚的言行，我在這公開道歉。」