宅神朱學恒今（7）日現身「萬通事務所」直播，和「郭鬼鬼」一起開直播，朱自述是原本已經不吭聲，但最近發失一件新聞扯到他，他氣到上直播親自說明。朱也補充，他實在不忍看到非綠陣營被打到跟豬頭一樣，傾家蕩產，內鬥背刺，懂不懂「退此一步即無死所」？下次再讓民進黨連任，一定背連根拔起！被抄家滅族一無所有！

朱學恒在直播中先表示，有人留言指出對朱學恒太失望，朱坦言，失望就失望吧，自己已經一個人青燈古佛在家練身體，「我怎麼辦呢？難道因為你失望，我也失望嗎？」

朱學恒指出，他最近一路蹲都不吭聲，也不說話，是因為近日網路發生一則新聞，實在很想出聲呼籲不要再發生類似事情。

郭鬼鬼稱很失望，為何6月的通告到現在才上節目，朱回應事出突然，猝不及防。郭鬼鬼問說是否因為這則新聞所已氣到「掘墳爬出」？朱學恒說太久沒出現，被別人於警察臨檢時冒名，實在也太扯！

郭鬼鬼接著幫忙說明此則新聞，也就是有一位男子沒掛車牌被警察盤查，不料卻冒用朱學恒姓名，還背出朱學恒出生年月日，但日期不正確，最後該名路人被以刑法第214條使公務員登載不實罪移送偵辦。

朱學恒也補充，他實在不忍看到非綠陣營被打到跟豬頭一樣，傾家蕩產，內鬥背刺，懂不懂「退此一步即無死所」？下次再讓民進黨連任，一定背連根拔起！被抄家滅族一無所有！