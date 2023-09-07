北市警中正一分局顏姓小隊長，2018年間任職北投分局，應承德路6段一間修車廠楊姓老闆要求，以警用電腦查詢民眾前科資料，遭人檢舉觸犯洩密罪，檢廉今（7）日搜索顏男辦公處所、住家，約談前議員林瑞圖前女助理、楊姓車行業者，檢察官諭令10萬交保。稍早時，廉政署人員將顏男移送士林地檢署複訊，只見他下車時，雙手插兜，面對記者發問仍保持全程沉默，全案依《刑法洩密罪》等罪嫌偵辦。

檢廉獲報，指稱中正一分局顏姓小隊長，涉嫌自2018年至2021年間違法為多名特定人士調閱他人個資，並疑涉有收受不法利益情事。士林地檢署今（7）日早指揮法務部廉政署、中正一分局、警政署政風室，兵分多路搜索顏男辦公室座位、住處等地，並帶回顏男等3人。

根據檢方調查發現，顏男協助調閱個資的人士相當多，且背景複雜，其中包括前台北市議員林瑞圖的前助理、部分人也疑與詐團有關，甚至有人曾以偽造文書手法詐領補助。對此，檢方表示將深入調查釐清案情。

顏男今晚間由廉政署人員帶往移送地檢署，面對記者詢問時，只見他雙手插兜，始終不發一語。

顏姓小隊長2018年北投警分局偵查隊，結識修車廠兼車行楊姓老闆，期間楊告訴他要應徵員工，希望能了解素行，幫忙查詢前科紀錄，顏熱心幫忙，以自己的帳號、密碼登入系統，並將查詢結果告知楊，檢廉查出查詢資料眾多，還請同事幫忙，懷疑有收受不正利益，近一步展開調查。

56歲顏姓小隊長，歷任北市刑警大隊二隊、一隊、北投偵查隊服務，2021年8月因「6年條款」調中正一警分局服務，曾偵辦初秋華殺人案，平時與同事相處融洽，同事聽聞顏因洩密罪遭約談，均大感意外，猜想他因熱心幫忙吃上官司。

中正一警分局強調，將秉持毋枉毋縱、不庇縱及「警紀警辦」之精神，全力配合地檢署調查，針對員警違法違紀事件從嚴查辦，以維警察形象。