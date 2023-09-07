針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，但仍未平息外界質疑。民進黨立委王定宇則護航稱，「關鍵時刻挺政府竟遭藍白抹黑，以後誰願意挺身幫助國家？」粉專「不演了新聞台」直酸，出資1000元能接6億多公家專案，爽賺3800萬元，誰不願意挺身幫這種忙？

藍白陣營近日連珠砲指出超思案疑點，緊咬農業部是圖利特定廠商。王定宇今(7日)在臉書PO文批評，稱在野抹黑攻擊解決人民需求的農政官員，和幫忙找到蛋源快速進口的民間業者，直喊：「關鍵時刻挺政府竟遭藍白抹黑，以後誰願意挺身幫助國家？」

不演了新聞台對此也發文直呼，出資1000元爽接6億多公專案，都先別算蛋價利潤，就白賺3800萬元服務手續費。「這種忙，誰不願意挺身？」

國民黨台北市議員徐巧芯留言酸「他遇到的都是會挺身而出租他房子8000的人XD」。網友表示「八千歲遇到的都是好心房東」、「只有黨的人，才可能有資格幫到忙」、「給我一個機會我也想幫台灣」、「我出兩千元，讓我來」、「真的好多發言人，都是位高權重者，還爭相護航哩！」