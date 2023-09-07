U18世界盃青棒賽超級循環賽首戰，中華隊靠著先發投手張峻瑋6.1局、最快球速154公里，加上「台灣隊長」王念好3局上敲出致勝2分炮，個人雙安、3打點，包辦全隊所有分數，以3比0扳倒強敵美國隊，豪取6連勝，複賽戰績3勝0敗、暫居第1。

中華隊在預賽最終戰以16比2提前5局「扣倒」波多黎各，以全勝之姿挺進超級循環賽，並帶著2勝0敗優勢來到複賽。今天複賽首戰就碰上B組第1的美國隊，打線「複製貼上」，不過前2局都沒敲安，僅靠保送及對方失誤上壘。

3局上2出局、一壘有人時，輪到前一打席被對方教練抓使用未經過國際認證球棒的王念好，他一棒把球扛出左外野全壘打牆外，中華隊此役首安就是支2分炮，中華隊也靠著這1轟奠定勝基。

先發投手張峻瑋繳出6.1局完封勝，用87球投出7次三振、2保送，僅被敲2支安打、無失分，接手的孫易磊0.2局成功「關門」，助隊奪下6連勝。