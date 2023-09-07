台灣近日仍處於大低壓帶，天氣狀況不穩定，呈現又熱又濕的狀態，尤其午後大雷雨會持續下，周六（9日）起水氣才會逐漸減少，好天氣預計要等到下星期才會到來，提醒民眾這幾日雨具仍不離身。
中央氣象局表示，台灣這幾天持續受到低壓帶影響，各地均有陣雨、雷雨及午後局部大雨、豪雨的狀況發生，明（8）日同樣可能出現短延時強降雨，各地高溫將達29度至32度；周六（9日）起水氣將從北往南逐漸減少，除南部、東南部仍有陣雨外，其他地區僅山區可能出現午後零星陣雨，同時還會開始吹起涼爽的東北風，雖然白天氣溫仍相對較高，但清晨溫度將下探22度，日夜溫差明顯。
下周一（11日）起乾空氣移入，除東部、恆春半島會出現零星短暫陣雨外，各地將呈現多雲到晴的好天氣，中南部地區及北部山區僅午後有零星短暫雷陣雨；15日至17日，南部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
中央氣象局也指出，雖然周末恐會有熱帶性低氣壓在琉球附近海面發展，但預估會往東北方移動，成颱機會偏低，氣象局將持續觀察。
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