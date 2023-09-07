【台北訊】2023臺北網紅節啟動記者會暨網紅直播派對，9月7日在臺北地區品牌最多、價格最超值的禮客Outlet國際廳舉行，宣布TY STAR網紅獎選拔開始報名，吸引迎百位網紅與品牌企業主直接溝通合作機會，並現場直播產品，成為振興網紅經濟最佳示範，期望有更多品牌參與。

臺北市產發局長陳俊安、台灣新媒體發展協會理事長暨醒吾大學校長陳義文、旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛、國際時尚藝術文化協會理事長暨禮客精品董事長溫筱鴻等貴賓及知名網紅受邀到場。

臺北市政府產發局長陳俊安代表市長蔣萬安出席，致詞時表示，新冠疫情加上科技發展，大家越來越依賴高科技產品及網路，網紅經濟變成顯學，今年臺北市政府也透過各個面向積極與網紅們合作。

陳俊安表示，連辦4年臺北網紅節，讓臺北市政府有機會協助網紅產業發展，希望能透過公私協力的方式，讓臺北網紅節的規模一年比一年盛大；他也首度透露臺北市政府已著手規畫建立網紅培訓基地，協助有心加入網紅產業的人。

臺灣新媒體發展協會理事長陳義文感謝臺北市政府提供網紅節很多資源，讓網紅們有機會把臺北市特有的商圈文化以及商品得以推銷到世界各地。

陳義文表示，今年TY STAR網紅獎分為星星、月亮、太陽等3組人氣票選，並新增金星組，以帶貨業績為評選標準。他強調，4組只是分類而已，每位網紅都有自己的功能性與影響力，希望透過網紅及自媒體的力量，把臺北市商圈文化及店家產品推銷出去，變成實質的網紅經濟。

旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛表示，網紅產業年年快速擴增，根據愛卡拉、DMA數位行銷協會公布的報告顯示，2023年全球網紅經濟預估有近6500百億元的產值，以每年30%的增幅急速成長，臺灣數位行銷相關的預算每年約為600億，約有80%商家都曾嘗試網紅行銷，2022的網紅產值雖已逾100億元，仍有更多的成長空間。

林淑黛表示，許多商家與網紅合作就是看中他們的帶貨能力，因此，今年除了長年合作夥伴愛卡拉、momo之外，也邀請C Channel參與，TY STAR網紅獎新增金星帶貨組，以參賽選手的帶貨業績為評分標準，希望未來能幫助企業帶貨。

有「時尚CEO」稱謂的溫筱鴻表示，時尚與網紅是最佳組合，網紅代表了食衣住行娛樂的每個領域，每個人都是一種生活態度與美的哲學，今天參與盛會的都是最重要的KOL Leader希望透過大家的行銷，讓臺灣可以更好、臺北更棒。

2023臺北網紅節開幕記者會有百餘位網紅參與。（圖／主辦單位提供）

擔任派對主持人的中天主播何橞瑢受到網紅與企業品牌交流的熱絡氛圍影響，也宣布報名參加TY STAR網紅節的金星帶貨組比賽，比拚帶貨實力。

派對現場設置品牌的展示攤位，包括展碁國際的究簡單保健食品以及Acer Power Bar 儲能行動電源，全家人健康的丹麥 Bifolacto 比樂多益生菌、澳洲Honey Spring蜜泉護膚品；臺灣自有護膚品牌蓓膚美CARE+蒸氣眼膜、胺基酸洗髮餅，太陽星全效克菲爾益生菌、雷文虎克次世代益生菌。

至於運動用品類則KASACA匹克球、給足呵護除臭襪、日本與臺灣的百年歷史Kewpie嬰兒食品與泉發蜂蜜等。主辧單位希望企業、品牌能與網紅直播主們有直接溝通的機會，彼此尋找合作契機，互相導流，共創商機與經濟產值。

2023臺北網紅節主要活動分為線上與線下兩部分。線上活動包括TY STAR網紅獎選拔、網紅節限時購物商城。以發掘潛力網紅為宗旨的TY STAR網紅獎，依網路人氣分為4組，太陽、月亮、星星等3組比拼人氣，爭取最多網友投票支持；今年新增的直播帶貨的金星組，將依銷售業績為評選依據。即日起開始報名，10月1日截止，10月16日至11月5日為人氣投票期，12月13日舉行頒獎典禮。

網紅節限時購物商城則與momo、中天快點購合作，以優惠價格推出數十種優質商品，並設有網紅直播時段，讓消費者有機會享受網紅直播主隨機提供的額外贈品，或價格更實惠的商品組合。

網紅現場直播品牌產品，成為振興網紅經濟最佳示範。（圖／主辦單位提供）

2023臺北網紅節的協辦單位包括中華網紅協會、中華自媒體暨部落客協會、網路自媒體從業人員職業工會、台灣自媒體產業發展協會、禮客精品等。相關資訊，請洽以下網站：