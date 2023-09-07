38歲柯佳嬿和坤達結婚5年多，鮮少對外曬恩愛，還一度傳出婚變，近來在馬來西亞錄影的「憲哥」吳宗憲，脫口「柯佳嬿不是懷孕2天了嗎？」讓在場的人包含坤達都嚇一大跳，對此，坤達經紀人也回應了。

近來《綜藝玩很大》到馬來西亞出外景，憲哥突在記者會上說：「我們的坤達要當爸爸了，你老婆是柯佳嬿嘛，不是懷孕2天了嗎？他在家沒什麼地位，我們3個（指Kid）在家都沒有地位，出來外面就囂張」。

驚人發言一出，當時在場的坤達也直言「我回家要被罵了」。對此，坤達經紀人今（7日）表示「懷孕兩天是要怎麼知道啦，憲哥開玩笑的」，否認傳言。其實，柯佳嬿和坤達結婚後常被關心生子進度，甚至有網友直言「快去凍卵啦，不然以後沒機會了！」她也回擊：「跟你沒關係吧？幹嘛擔心別人卵子。」

柯佳嬿和坤達從交往到結婚，對感情都相當低調，不僅鮮少放閃或送禮、慶祝節日，私下生活也不干涉對方，財務完全獨立，柯佳嬿還曾說過覺得彼此關係就像室友，不過雖然坤達坦言，他不是寵妻魔人，也不太浪漫，但從兩人相處模式來看，還是能感受到平淡的幸福。