蘋果公司將在台灣時間9月13日凌晨1時舉行秋季發表會，外界預期iPhone 15系列手機屆時將亮相。通常蘋果股價會在發表會前迎來飆漲行情，但知名避險基金經理Daniel Niles卻認為，這一次狀況可能會有所不同。

避險基金Satori Fund創辦人兼投資組合經理Daniel Niles在8月18日曾建議投資人買進蘋果股票，從那時以來，蘋果股價漲了9%，明顯優於同期標普500指數的3%漲幅。

華為近期推出最新旗艦機型Mate 60 Pro，搭載取得突破性技術的7奈米處理器，驕傲宣告重返5G手機市場。Daniel Niles相信，這項進展將對蘋果構成挑戰。

可是如今Daniel Niles卻開始賣出他自己的蘋果頭寸，原因就在於他認為中國科技大廠華為對蘋果造成了威脅，並促使他計畫在iPhone 15發布前做空蘋果股票。

大陸當局據傳計畫擴大iPhone禁令。圖為蘋果北京門市。（圖/路透社）

首批Mate 60 Pro迅速售罄，顯示需求強勁。而中國大陸政府在下令中央政府官員不得在工作中使用蘋果iPhone及其他外國品牌手機，也不能帶進辦公室之後，又傳出有意把禁用iPhone手機的規定擴大到政府支持的機關與國營企業。中國市場營收占蘋果整體的19%。消息傳出後，蘋果股價6日重挫3.58%，創1個月來最大單日跌幅，為道瓊成分股中表現最慘。