2023年第2次全國羽球排名賽7日在台北體育館進行乙組最終決戰，男單冠軍戰中租新豐吳哲穎以15比21、21比14、21比11逆轉中租大同吳昌珉封王；女單決賽中租大同黃聖淳以22比20、21比15力退合庫北市中山蘇筱婷、捧起后冠。

中租新豐甫升上高三的吳哲穎在男單冠軍戰上演逆轉秀，他分析：「自己發球節奏有改變一下，讓對手沒辦法順利壓上來做一些威脅性的球。」奪下乙組男單冠軍，吳哲穎認為，這是自己生涯很重要的里程碑，「雖然在國小、國中曾拿過全國冠軍，但我還是很認真訓練，未曾因此停下腳步，這座金盃對我來而言是很大肯定。」

吳哲穎把泰國一哥昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）視為偶像，「他的年紀沒有大我很多，卻能打出這麼好的成績，希望能跟他學習。」順利晉升甲組，吳哲穎期待盡早拿到在甲組男單的首勝，先在國內賽站穩腳步。

男雙冠軍戰，西苑合庫林億豪／林嘉彥以21比16、21比14輕取國立體育大學鐘昱凱／陳暉衡奪冠。林億豪、林嘉彥從國三起搭檔，林嘉彥透露，彼此雖有過磨合期，但碰上問題都會主動溝通，不會相互責怪，甚至幾乎沒有吵過架，兩人在升上高三這年成為甲組球員，林億豪說：「這是我高中的目標，很開心能把握機會完成。」

林嘉彥透露，原本打算若高中畢業前沒取得甲組資格，考慮暫時放下球拍，如今順利晉升，也確定會在羽球路上繼續努力，期待再寫佳績，他補稱和搭擋去年曾陷入低潮，透過重量訓練搭配技術球的加強，逐漸步回正軌，他們也把世界第一印尼男雙亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto）視為學習對象，「他們的輪轉、打法跟我們比較相近，會觀察他們的技術。」

至於女雙決賽，勇源治平陳鈺媗／龔嘉誼以22比20、21比14擊敗台電金甌陳宣妮／韓蓁奪冠。

一年兩次的全國排名賽是台灣年度最高級別的羽球個人賽事，也是乙組選手們晉升甲組球員的唯一管道，今年乙組男、女單前4名及男、女雙前3名可晉升為甲組球員，中華民國羽球協會也期盼透過完善制度，讓乙組選手有更好舞台，有機會挑戰更高層級賽事。

2023第2次全國羽球排名賽乙組女單冠軍黃聖淳。（中華羽協提供）