現在許多人外出時都會依照Google評論的評價決定自己的行程。一位男子分享，有位女子看病後在某診所的Google評論留下負評，抱怨雖然醫師很親切，櫃檯小姐卻是態度極差，害櫃檯小姐要寫悔過書，但實際上卻是女子違反診所規定攜帶寵物，因此遭到櫃檯小姐予以勸導，讓他感到很傻眼，貼文曝光後許多人紛紛批評女子真的有病。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文分享，女子在診所的Google評論留下1星負評，「醫生親切，視病猶親，可惜櫃檯小姐態度極差，一個矮小瘦的櫃檯人員，櫃檯是門面，滿可惜的！換掉櫃檯小姐生意會比較好吧！跟以前差很多」。

不過原PO指出，女子根本不講是她帶狗進診所違反規定，「人家明文規定就不能攜帶寵物進入，還好意思說櫃檯人員態度很差？因為妳的亂評論，導致人家還要寫報告，妳對得起人家嗎？」。

對此，許多網友紛紛回應，「別這樣，她就是有病才會踏進貴診所」、「人性就是這樣，都會挑對自己有利的講」、「典型的『養寵物的畜生』」、「別的先不說，希望醫院生意好是覺得自己身體爛還是詛咒人」、「應該是狗帶人去看醫生」、「所以網評不要太相信！大概有一半以上在網路上抱怨服務員態度差的！自己的問題一定很大」。