非洲豬瘟中央災害應變中心今(7)日表示，瑞典獸醫研究所於9月6日發布新聞，在該國法格斯塔東南部發現1頭死亡野豬經檢驗確診非洲豬瘟，尚不清楚傳播源，農業部今日起公告瑞典自非洲豬瘟非疫國除名。

瑞典為我國進口種豬及豬肉產品的來源國之一，根據農貿統計，2022年輸台豬肉產品計1925公噸，佔進口豬肉1.87％；種豬及豬精液近3年則未有進口紀錄。

應變中心表示，種豬、豬精液、豬肉及豬肉產品自今日起裝船起運者禁止輸台。此外，防檢署將於今日將瑞典列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單，自該國直航入境旅客違規攜帶或以郵包輸入豬肉製品者，第一次處以新台幣20萬元罰鍰，第二次就開罰新台幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。

應變中心指出，瑞典今日也將被我國列為非洲豬瘟高風險國家，直航入境旅客除託運行李已百分百檢查外，手提行李也將以X光機百分百檢查，呼籲國人千萬不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫情風險高的豬肉製品回國。