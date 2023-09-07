發生於今年1月間劉姓男子涉嫌無照毒駕，於台中市東區5處逆向、連闖10個紅燈、飆上人行道，並撞擊葉男及連姓姊妹等3人，釀2死1傷悲劇，劉棄車逃逸；此案列國民法官第7案，是台中地院首件由國民法官實際審理案，7日下午開庭吸引民眾排隊旁聽，劉稱因同居女友跟同房獄友「跑了」才引發釀禍。

有4次酒駕紀錄的48歲劉姓男子，出庭時穿著辯護人為其張羅的衣服，手裡捏著筆，時而低頭、時而望向旁聽席，眼神空洞，劉的家人沒有出面，因劉去年10月才因酒駕服刑期滿出獄，這次又毒駕在市區亂竄釀2死1傷慘劇，顯然沒有得到教訓。

法院開庭審理現場，審判長兼受命法官唐中興帶領2名法官與6名國民法官，及2名備位國民法官共同審理，公訴檢察官張凱傑採簡報講述劉無照且毒駕，在台中市區「非常態」瘋狂駕駛釀禍，最後造成2個家庭破碎。

公訴檢察官張凱傑指出，65歲葉姓男死者當天在忠孝路吃完晚餐準備返回太平住家途中，另連姓女死者則和胞姊雙載外出買父母出國旅遊用品，姊妹倆特別在農曆過年前剪了新髮型，開心返家途中遇死劫，連姓姊姊左腳多處骨折傷、皮削了1大塊、妹妹則當場慘死。

檢方出示調查說，劉先在東區立德街口撞上游姓駕駛的自小客車，因對方要報警於是逃逸，短短4分半鐘在人多車多的市區，闖了10個紅燈，逆向行駛5處路段，關閉大燈1次，把車開上人行道1次，後來被1名騎乘警用機車的員警追捕，但僅追逐1分鐘，最後在振興路及復興路4段撞擊葉男及連姓姊妹等3人，劉棄車逃逸。

檢察官提出的罪證劉嫌皆認罪，接著張凱傑出示「刺激性證據」讓國民法官目睹殘忍撞擊影片及死者遺體照後，有人表情十分凝重；檢方認為劉嫌無照毒駕，涉犯在市區道路危險駕駛致人於死罪、駕照經註銷期間駕車過失傷害罪，駕車致人死亡逃逸罪。

劉男向庭上說，他已19年沒吸食安非他命，案發當天因得知同居女友出軌與獄友交往，相當生氣才吸毒，又因當天撞到自小客車且看到警車因不想入獄，便心慌逃逸，開庭辯稱「我不知道我有撞到人」隨後被檢察官提出質疑，最後才改口說有撞到。

該件國民法官審理案原預計7日當天審理完畢即宣判，但審判長唐中興因考量辯護人陳述意見及告訴人權益等整體考量，宣布隔日上午9點繼續開庭審理。