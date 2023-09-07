台中市近來午後有雨，出現幾起天坑、路面塌陷意外，台中市建設局指出，南區的坑洞經查是自來水管漏水所致，自來水廠訂今日搶修；台中市議員、國民黨立委參選人羅廷瑋表示，近幾年台中市有不少件自來水公司公共工程品質低下及重大工安事件，對市府、市民都是極大傷害，目前還未有求償機制和落實監督機制。

羅廷瑋今(7日)在臉書發文指出，路平不是推託責任，而是要看到更深度的問題，近幾年台中市發生不少件國營事業自來水公司公共工程品質低下及重大公安事件，包含2021年施工工人被涵管吞噬，還有前一陣子的斑馬線飄走（自來水發包），更多的是管線破裂導致地基掏空、路面挖挖補補，狗皮藥膏的路平讓民眾怨聲載道。

羅廷瑋表示，這樣的公共品質對市民和市政府都有極大的傷害。市民的不便第一個歸罪的就是市政府，因為大部分人無法判斷施工單位是誰，然後目前看來沒有落實監督的機制，市府也沒有求償的機制。

羅廷瑋說，未來若有幸擔任立法委員，除了會監督國營事業單位的工程品質外，還有道路回填的品質，也會請台中市政府要做好把關的工作，才可以從問題的源頭把路平好，讓用台中市的路人不再提心吊膽。