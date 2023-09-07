考古學家在以色列死海沿岸附近的一個洞穴中，發現了4把羅馬劍，和1把羅馬重標槍(pilum)，其歷史可追溯至 1900 年前的羅馬帝國初期。雖然標槍的木柄已經消失，但是5柄武器都還相當完整，甚至劍的木造劍柄也還存在。

CNN報導，以色列古物管理局(Antiquities Authority)的新聞稿稱，古物是在恩戈迪自然保護區(En Gedi Nature Reserve)的山洞裡發現，劍還保存在木質和皮革的鞘中。

研究人員興奮的說：「找到一把古劍就很難得，何況是四把保存如此完好的！這對我們來說就是美夢成真，我們幾乎是揉著眼睛才相信這不是夢。」

考古學家對於羅馬劍與槍頭保存的完整而感到訝異，這是極其幸運的發。(圖/Antiquities Authority)

3把劍的長度在60~65公分，第4把略短，為45公分。

以色列文物管理局局長艾斯庫西多( Eli Escusido)說：「“這是一個重大的發現，朱迪亞沙漠的干燥氣候條件，能夠保存在其他地區無法倖存的文物，這裡就像是時間膠囊，裡面有捲軸碎片、猶太起義的硬幣、皮涼鞋，現在甚至還有劍鞘裡的劍，劍的狀態之好，鋒利得好像今天才剛剛被藏起來一樣。」

A rare cache of weapons from the Roman period found stashed away in a cave in the Judean Desert

研究人員從以往的論文《朱迪亞沙漠考古研究》的看法，推測這些武器可能是當地的反抗軍，從羅馬軍手中繳獲，然後藏在山洞，避免被別人發現。考古學家表示，這些武器刻意放在在洞穴上層，外人幾乎難進入的裂縫中。

進一步的挖掘，還發現了一枚青銅幣，上頭是西門巴柯巴(Bar Kokhba)，這是公元 132 年至 135 年的猶太反抗領袖，他的叛亂行動也稱為第二次猶太起義，見證了猶太人反抗羅馬的歷史。