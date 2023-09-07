大陸近年生育率持續下滑，甚至已出現人口負成長，據新華社報導，大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平日前簽署命令，發佈《軍隊實施〈中華人民共和國人口與計劃生育法〉辦法》，自2023年9月10日起施行。

該《辦法》將全面落實《中華人民共和國人口與計劃生育法》，聚焦提升部隊凝聚力戰鬥力，圍繞軍隊人員家庭婚、孕、產、育、教等現實需求，堅持體系設計、突出技術服務、注重支持扶助，規範和加強計劃生育、優生優育服務保障，構建全生育鏈條技術服務支持體系。

該《辦法》內容共33條，對生育調節、生育獎勵扶助、生育服務等作出規範，提倡軍隊人員適齡婚育、優生優育，一對夫妻可以生育3個子女；新增育兒假、獨生子女父母護理假等假期，完善保育教育、托幼服務等配套措施；健全諮詢指導、保健服務、技術服務等舉措。

根據日前中國人口與發展研究中心一份報告指出，初步測算2022年大陸總和生育率已下滑至1.09，在目前世界上人口過億的國家中屬於最低生育水準，研判大陸「十四五」期間將出現極低生育水準，未來生育水準回升的空間有限。

而今年以來，為了提高生育率，大陸各地的「催生政策」密集發布，例如深圳市推出的徵求意見稿提出，擬為生育三孩的家庭三年累計發放補貼1.9萬元人民幣，山東濰坊則推出對三孩就讀高中免除學費的政策等。