國民黨總統參選人侯友宜日前宣布若當選總統，65歲以上老人排富全額補助健保，引發各界討論。對此，前立委沈富雄7日就表示，「如果你的政見有點創意，但目前的政府沒做，是先由在野的提出來，然後執政黨跟進，這顯得執政黨稍微無能，因為民進黨執政那麼久，怎麼都沒想到呢？民進黨不得不跟進，不跟進的話，我這一小塊的老人票可能就丟了」，引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「談到健保，那個保字是保險，大家都當成福利了，你年老了以後用的健保更多，但你繳的錢卻可以完全不繳，所以這是社會福利，社會福利的作法跟社會保險的做法不一樣，當然健保通過，福利跟保險一直分不清楚，但為了人民之喜好，越走就越向社會福利」，沈富雄直言，「如果你錢沒問題，不要把醫護人員當血汗勞工來做的話，我不反對，一定要告訴我錢從哪裡來，先把將來人少了以後，錢從哪裡來要告訴大家」。

沈富雄更接著說第二點，「以後總統大選，如果你的政見有點創意，但目前的政府沒做，是先由在野的提出來，然後執政黨跟進，這顯得執政黨稍微無能，因為民進黨執政那麼久，怎麼都沒想到呢？民進黨不得不跟進，不跟進的話，我這一小塊的老人票可能就丟了，所以好的、輕鬆的、容易辦到的政見，大家都跟進，在大選當中也不失為好現象」。

沈富雄最後也點出要「排富」，根據沈富雄的觀察，「在大都會裡頭，有錢的老人很多，我看這些老人家退休都是遊山玩水，我覺得一昧的尊敬老人家，而這些老人家手邊錢其實都不少，其實是沒什麼道理的」。