民進黨總統參選人賴清德近日舉行國家希望工程發表會。國民黨立委賴士葆直批，一堆產學政界的人形立牌站在後面壯聲勢，還特別挖角一個馬政府的閣員當作宣傳亮點，真的很可笑，因為執政快8年，蔡政府都還在馬維拉，找馬團隊的人來幫忙，根本自相矛盾。他列舉蔡英文對年輕人生育率、勞工低薪高公時、居住正義、非核家園、勞保年改、兩岸和平穩定，6大政見全跳票，還舉債大撒幣、黑金詐騙猖獗，憑什麼要信賴？

賴士葆今(7日)在臉書發文直言，賴清德以「民主和平的台灣」、「創新繁榮的台灣」、「公義永續的台灣」三大主軸藍圖來闡釋未來願景，很明確看出務實的台獨工作者把中華民國消失，重申以「中華民國台灣」來團結台灣社會，也就是必要時會喊「中華民國台灣」給不同的族群聽。

賴士葆強調，基本上賴清德將蔡英文的政策做不同的話術包裝，舊瓶裝舊酒，連新瓶都談不上。這幾年賴清德擔任過台南市長、行政院長、副總統，他是實質上握有權力的掌權者，非局外人，蔡政府政見沒有落實，他都有分於其中，握有權柄，他當有做為卻沒有作為。

「如今擺出大陣仗的國家希望工程隊，對人民有什麼說服力？憑什麼要信賴呢？」賴士葆列舉了幾個蔡政府跳票的政見：

1.蔡英文說疼惜年輕人是政府的責任，至今年輕人面對高房價和低薪，普遍不婚不育，讓生育率在全球佔最低。

2.蔡英文說勞工是心頭最軟的那一塊，執政快8年，勞工仍然面對薪資負成長，高工時的窘境在世界名列前茅。

3.蔡政府上任宣布居住正義三支箭，8年要蓋20萬戶社宅的政見跳票。

4.非核家園能源532占比的政見跳票，再生能源根本無法達成，全國用電緊張，停電、跳電成為常態。

5.蔡英文上台快速進行軍公教年金改革，承諾要進行勞保年金改革，勞保債務近12兆，2027年即將破產，蔡政府毫無積極作為。

6.蔡英文上台承諾建立一致性、可預測且可持續的兩岸關係，現在兩岸兵凶戰危，瀕臨戰爭邊緣。

賴士葆質疑，蔡政府舉債創新高，政策失誤都是撒錢應對，治標不治本，例如不停的撒錢整飭黑金，黑金更加猖狂，詐騙案更多。賴清德國家希望工程與其信誓旦旦喊口號畫大餅，不如檢討過去是如何怠忽職責，民眾希望看到政策落實，而不是滿口嘴砲。