2024總統大選在野勢力仍未整合，民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊3日在臉書喊話，要大眾關注如何「上架聯合政府」。而柯文哲7日再表示，政黨領袖都應該坐下來談國家基本問題，並強調閣揆同意權「真的要拿出來談」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日就表示，「藍白合不可能成功，要談這個閣揆同意權，閣揆同意權不是在立法層次，是憲法層次，要修憲，當柯文哲丟這個議題就是藍白不會合了」，引發討論。

吳子嘉7日在網路節目《新聞千里馬》中表示，「藍白合不可能成功，黃珊珊已經講了，柯文哲一定選到底，要談這個閣揆同意權，閣揆同意權不是在立法層次，是憲法層次，要修憲，如果要談閣揆同意權的話，就把柯文哲的心態丟出來，先丟這個議題」，吳子嘉直言，「如果選出來三黨不過半，民眾黨就變關鍵少數，那怎麼談閣揆同意權？不可能，因為閣揆同意權是要立法委員的四分之三出席，三分之二通過，這個修憲層次的東西為什麼現在丟出來？」

吳子嘉更點出，「我覺得柯文哲準備要跟民進黨合作，當然跟民進黨合作才有這個可能性，因為沒有跟民進黨合作，你不可能處理閣揆同意權，當柯文哲丟這個議題就是藍白不會合了，國民黨現在也沒有任何籌碼去給民眾黨來爭取合作條件」，最後吳子嘉說，「若民進黨拿到總統，立法委員藍綠都不過半，這時候民眾黨成為關鍵少數，柯文哲一定選擇跟民進黨合作，百分之百，因為可以分你院長、部長，他們有東西可以給你，所以總統跟立法委員是連動的」。