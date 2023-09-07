雙十國慶即將來臨，台灣日本關係協會今天透露，日本「立憲民主黨」資深眾議員大島敦10日訪台，將了解台灣半導體產業發展現況，日本專家松田康博11日也將率團來台拜會國安會與外交部，國慶期間日本國會也將組大型訪問團來台參加活動。

台日協祕書長范振國今天表示，曾擔任過日本總務副大臣、目前是日本最大在野黨「立憲民主黨」資深議員的大島敦，預計10日至14日訪台，此行主要目的是希望了解台灣半導體產業發展，並將針對台日經貿與文化交流，與相關團體交換意見。

大島敦此行也將參訪新竹科學園區、國家太空中心，並拜會與日本往來密切的民間團體「三三會」、還有台灣日本研究院等機構。

范振國也透露，日本近期還有一團由東京大學教授松田康博率領的東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，成員共10位學者，預計11日至15日訪台，將拜會國安會祕書長顧立雄、外交部長吳釗燮、海基會董事長李大維等人，針 對台日與兩岸議題交換意見。

此外，駐日代表謝長廷今天也在臉書貼文表示，100年前，昭和天皇在皇太子時代曾經訪問台灣，在屏東、台南、台北各地紀念植樹，有竹子、榕樹跟櫻花，這是一個歷史連結，已故日本評論家加瀨英明發起並成立「櫻花返鄉會」。

他說，可惜加瀨去年因病過世，現在改組，由前環境大臣原田義昭擔任會長、實業家水上逸朗任副會長，許世楷前大使、「全台連」會長趙中正等人都是理事成員，將繼續推行相關活動，全名訂為「日台友好櫻花返鄉文化交流協會」，今天在日本召開第一次大會。

謝長廷指出，該大會的會後有台日音樂演奏，他很重視這個活動，希望加瀨的遺願可以在大家的努力下，順利完成。