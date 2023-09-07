大直施工造成6棟民宅傾斜 25戶緊急撤離 21:262023/09/07 中時 劉彥宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，影響25戶住戶緊急撤離。（台北市議員陳怡君提供／劉彥宜台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市工安事故不斷，民進黨台北市議員陳怡君表示，7日晚間大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，緊急撤離25戶住戶。 陳怡君指出，大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，影響25戶住戶，但為避免災情擴大，將進行封巷，區公所已前往協助撤離。 依消防局案件通報，7日晚間8時34分，中山區大直街94巷1弄興建工地未灌水，仍造成5至6棟房屋傾斜，無人受傷，已劃設警戒線。 #台北市 #工程施工 #傾斜 #撤離 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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