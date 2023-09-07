台北市工安事故不斷，民進黨台北市議員陳怡君表示，7日晚間大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，緊急撤離25戶住戶。

陳怡君指出，大直街94巷因工地施工造成民宅傾斜，影響25戶住戶，但為避免災情擴大，將進行封巷，區公所已前往協助撤離。

依消防局案件通報，7日晚間8時34分，中山區大直街94巷1弄興建工地未灌水，仍造成5至6棟房屋傾斜，無人受傷，已劃設警戒線。